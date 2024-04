Annoncer le reboot d'une licence mythique et se payer des acteurs connus en misant toute la communication dessus. C'est ce que semble s'être lancé comme mot d'ordre THQ Nordic et comme on pouvait s'y attendre, c'est un échec.

Loin d'être désagréable à parcourir, voire même parfois attachant, cet Alone in the Dark nouveau sonne creux. Il en résulte un jeu extrêmement linéaire tentant de singer ça et là les références et mécaniques des productions qui lui précèdent.

Au niveau des puzzles, c'est d'une tristesse abyssale : les clés et solutions sont tout simplement posées juste à côté de l'énigme et les aller-retours nécessaires à l'ouverture de quelques portes ne proposent aucun suspense, aucune tension, aucune opposition.

Reste alors une ambiance travaillée, avec des éclairages racoleurs, mais très vite ternis par la rigidité et le manque de précision des phases de combats. Un conseil : le mode facile n'a rien de honteux, c'est le travail des développeurs qui l'est.

Un jeu qui aurait gagné à mieux ventiler son budget, en soignant davantage la réalisation de ses idées que la plastique (bâclée) de ses acteurs. À 60€, il risque de rester seul dans l'obscurité des rayons jeux vidéo.