Bonjour,Voilà la video, qui a sauvé mon RUN car j'ai une 2070RTX, la technique marche sur AMD aussi.Ca double quasiment les FPSQuelques conseil, quand vous allumez le jeu, mettez en bordeless fullscreen, qui réduira bien le flickering de L'UISi vous voulez absolument plus du tout de flickering UI, passez le jeu en FSR3 ( Bon ce sera moins jolie que le DLSS 3.7)Derniers truc, JE NE SAIS PAS COMMENT, mais meme avec DLSS, j'ai quasiment plus que UI flickering, j'avais mis FSR3 puis j'ai remis DLSS3 après cela plus j'ai joué au jeu, genre 20-30mn et le soucis a quasiment disparu.PS: si vous avez REFramework, mettez Dlss_better_than_fsr3 dans le dossier _storage_