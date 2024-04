Salut tout le monde !J'ai récemment développé un petit jeu sur mon site web et j'adorerais avoir votre avis dessus. C'est un jeu plutôt sympa, surtout si vous êtes fans de mangas et de jeux vidéo. Le principe est simple : retrouver les références cachées dans les images !J'ai passé pas mal de temps à travailler sur ce projet, et je pense que ça pourrait vraiment plaire à la communauté des fans de mangas. C'est une façon amusante de tester vos connaissances sur vos séries préférées tout en vous amusant.Alors, si vous êtes partants pour un peu de divertissement, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon jeu. Et bien sûr, n'oubliez pas de me faire part de vos impressions !