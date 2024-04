Un nouveau jeu qui s'appelle Divine Dynamo Flamefrit, jeu d'action qui sent les années megadrive et super nes.Cela a pas l'air foufou , classique oldies mais manque un peu de tonus je trouve.Côté scénario on a un classique Japonais, un jeune qui pourra piloter un robotaucun format annoncé mais on peut imaginer avec INTI: PC, Switch, PS5, Xbox et PS4