Salut la compagnie ! Aujourd'hui, petit moment nostalgie sur le jeu Fighting Fury qui adapte Baki.J'ai le (des)honneur de l'avoir dans ma collection et je ne sais si comme moi, certains d'entre vous on connu le Moggy Aspi Show, une émission de jeu vidéo vraiment cool avec une équipe qui faisait de bonne analyse en plus d'être drôle.J'ai pris ce jeu un peu en souvenir de cette époque (cela fait plus de 10 ans qu'ils ne font plus de vidéo ensemble)Je vous met leur vidéo en question sur le jeu (c'est très drôle car le jeu est vraiment naze).