Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma cover MGS Ps5 mon fils à eu accès à la boite et a pas mal endommager la cover du jeu. est ce quelqu'un à un scan ou un endroit ou je pourrais récupèrera la cover (même une fan made) pour l'imprimer. merci d'avance

Like

Who likes this ?

posted the 03/10/2024 at 08:29 PM by biboufett