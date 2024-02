Ayant des milliers de livres à ma disposition, je suis systématiquement à la recherche d'histoires méconnues et autres vérités cachés.Quelle ne fut ma surprise lorsque je suis tombé sur l'histoire de l'internet russe pendant la période soviétique.En effet, l'histoire de l'informatique est surtout focalisé sur le monde anglo-américain mais on oublient très souvent que d'autres pays étaient à la pointe comme la France avec le réseau Cyclade et les travaux de Louis Pouzin ou bien l'Italie avec la société Olivetti (sujet que j'aborderai prochainement).C'est une histoire méconnue mais alors TRÈS TRÈS méconnue que je suis ravie de vous partager sur Tech2Rue. Il y a pas énormément de contenus à ce sujet donc je vous est réunis ce que j'ai pu trouver à ce sujet.Bonne lecture et visionnage!!!!!Au sommaire :1-Internet russe, l’exception qui vient de loin2-Les raisons de l'échec de l'Internet et de l'ordinateur soviétique3-Autres vidéos (non sous-titrés)4-Conseils de lecture5-Interviews de Benjamin PetersLien : https://tech2rue.sussudio.ovh/histoire-internet-russe-histoire-meconnue/