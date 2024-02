Guide complet pour le perso :Trailer 2 :Perso DLC vraiment bien intégré, avec des spécificités inattendues :- pas de dash attack- 2nd costume après une attaque suicide- gauge de "cooldown" spécifique au perso- etcJe suis pas un gros fan de Nier Automata, mais chapeau à ArcSys pour ne pas avoir "bêtement" ajouté un perso sans vraiment taffer dessus plus que ça.Et comme Lucifaa / Lucilius : on peut la débloquer -sans payer- en farmant les rupies, même si ça prend du temps.

posted the 02/20/2024 at 04:10 AM by mercure7