À l'approche de la sortie du second opus, Iglou a décidé de donner une dernière chance à Dragon's Dogma, un jeu auquel il n'a jamais accroché et autant dire que cette dernière chance est favorable et c'est même un euphémisme tellement il trouve le titre exceptionnel.Asseyez vous avec une petite boisson et de quoi vous sustentez, car 4h de gameplay au sein du récif de l'Amertume vous attendent.Bon visionnage !