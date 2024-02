Je vais revoir ma position sur l'émulation car même si je valorise l'expérience sur le support d'origine, on peut pas cracher sur les améliorations qu'apporte l'émulation.Par exemple moi qui souhaite refaire RE 1/2/3 PSX, RetroArch permet le 60 Hertz sur les versions PAL sans aucun soucis.Je parle même pas des améliorations continues sur PCSX2 et Dolphin, des rapides avancés côté RPCS3 et Cemu/CXBX.Il y a un charme à jouer sur le matériel d'origine mais bon le matos est pas éternel donc soit émulation, soit FPGA tôt ou tard.Quand je vois que pour retaper ma Dreamcast sans alim, bloc optique, vis, câbles et manettes, ça va me coûter entre 200 et 300 euros pour juste la moderniser