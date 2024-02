Salut l'équipe ! Aujourd'hui je vous propose de suivre mes aventures en deux épisodes sur Tekken 8 ! Un jeu fracassant et qui permet en plus de fracasser des bouches dans les règles de l'art.La démo du jeu m'a fait craquer et le jeu complet est une pépite et me fait penser au passage de tekken 4 à tekken 5. Un cap avait été franchi à ce moment là et j'ai l'impression que c'est pareil avec ce 8ème volet qui me rend nostalgique !J'ai beaucoup apprécier le mode histoire bien qu'un peu court mais vachement intense surtout le combat final absolument monstrueux.Sans plus tarder je vous laisse apprécier le mode histoire de tekken !Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg