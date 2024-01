Je suis enfin passé à la next gen suivante avec l'arrivée imminente de FF7rebirth, je me suis dis qu'il fallait enfin franchir le cap grâce au SSD magique de Sony. En attendant, je me suis pris GBR et Persona 3 ( l'un de mes confrère avait fait le test sans frontier du 5, mais les gens le recherchent toujours) en attendant Rebirth. Je compte aussi rattraper mon retard des anciennes exclus genre Returnal.Cette année, bah j'ai pas acheté énormément de jeu sans doute à cause du voyage du japon, j'ai pu terminé la série des Cold, ryza 3, grimoire Oncemore et je sais plus quoi. J'ai pas été trop déçu au niveau des jeux. Il me manque à terminer l'épopée de FF14 même si je pense que ça sera sans doute la dernière fois que j'y jouerais.Le jeu se termine bien pour ma part un peu déçu de la fin de endwalker ( ça manquait de sacrifice à la fin).Mais globalement FF14 aura été un très bon jeu auquel j'ai consacré +5000h de jeu en 10ans. Voila tout. En tout l'année 2024 en terme de JV, on sera bien servi par contre l'industrie lui se casse la gueule.