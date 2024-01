BonjourLe mod UEVR est sorti récemment, il permet de jouer aux jeux sous UE4 et 5 en VR dont certains avec les contrôleurs en 6DOF. Atomic hearts, Returnal, Lies of P, Hogwarts Legacy, Dragon ball Kakaroto, Crash bandicot, Ride 4 ect... la liste est longue. https://discord.com/channels/747967102895390741/1062167556129030164 Il faut privilégier les jeux notés A (Work perfectly), les autres ont parfois des bugs graphiques ou d'interface, des problèmes de performances, c'est au cas par cas.

posted the 01/17/2024 at 05:54 PM by dabaz