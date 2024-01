Le jeu free to play Arknight Endless se montre un peu plus dans sa bêta test, voici 9h de jeu dessus. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils ont pas opter comme Cygames de faire un jeu solo tactical rpg à la Valkyria en plus le jeu possède une OST magnifique. Bref sinon concernant l'animé, il y'aura une troisième saison. Je vous laisse avec cette musique.