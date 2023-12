Après 4Gamer.net c'est Famitsu qui en étant un peu plus concret lâche quelques infos sur les projets JV des créateurs et éditeurs Japonais pour 2024:



Pour commencer fort:

-Mistwalker/Hironobu Sakaguchi

“Je viens de commencer le développement d'un nouveau titre. actuellement j'écris le scénario, having gone through the scenario plot. A cet étape il convient de penser et de réunir les éléments qui feront une proposition agréable et amusante. Je ferais de mon mieux!”



-Bandai Namco Entertainment

Kazutoki Kono

“Nous travaillons sur un nouveau jeu Ace Combat.”



-Bandai Namco Studio

Hiroshi Yoshimura (Known for Code Vein)

Le créateur de Code Vein travaille durement sur un nouveau titre mais ne peut pas encore en parler.



-FuRyu/Fuyuki Hayashi

(Known for CRYSTAR, Monark, CRYMACHINA)

"Nous prévoyons de sortir au moins 3 jeux pour 2024

et des annonces seront faites pour la première partie de l'année.



-Marvelous

Kenichiro Tsukuda/(Known for DAEMON X MACHINA series, etc.)

“Je devrais pouvoir donner des informations sur différents titres en 2024. Je souhaite ouvrir une chaine Youtube aussi…”



-Square Enix

Tomoya Asano (Known for Octopath Traveler, Bravely Default)

“Nous devrions être capable d'annoncer divers titres et informations en 2024, certains gros et d'autres qui ne le sont pas,et je dois également préparer les futurs projets.”



-ArtPlay

Koji Igarashi (Known for Bloodstained series, Castlevania: Symphony of the Night)

“2024 devrait être l'année pour faire une grosse annonce. Malgré tout nous avons encore des choses à faire sur Bloodstained et du contenu sortira encore donc. J'aimerais également saisir l'opportunité de réaliser de nouveaux défis si ils se présentent.”