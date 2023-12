Je trouve quand même bien honteux d'avoir autant de bug pour un jeu qui pourtant a su soigner sa forme, le Nintendo Seal of Quality c'est franchement terminé.



de tête y'avait le Zelda link awakening switch mal programmé. Dans le passé s'était quand même bien plus sérieux. Là les mecs s'en foutent et se disent de toutes façons on publiera un patch dès lors ils ne s'appliquent même plus.



Corrections liées à la progression du jeu



Si vous avez déjà rencontré les problèmes suivants, le téléchargement de ces données de mise à jour les résoudra.



Correction d'un problème où, après l'événement où vous rencontrez des paratroopas à Monstro Town, la progression du jeu était parfois bloquée parce que les paratroopas n'apparaissaient pas à Land's End.

Correction d'un problème où, après avoir terminé un combat contre un ennemi dans le Royaume Champignon, la progression du jeu était parfois bloquée parce qu'un autre combat commençait immédiatement après.

Correction d'un problème où, pendant un événement au Marrymore, la progression du jeu était parfois bloquée parce que Mario restait surpris.

Correction d'un problème dans la section du Donjon de Bowser avec six portes, où il était parfois impossible d'accéder aux portes cinq et six.

Remarque : si le problème ci-dessus se produit, il suffit de quitter la section avec les six portes et d'y revenir pour résoudre le problème.

Correction d'un problème où, dans la zone du bateau coulé avec de nombreux canons, la progression du jeu était parfois bloquée parce que Mario restait surpris.

Correction d'un problème où, en piétinant un Shogun à Land's End, la progression du jeu était parfois bloquée parce que l'écran ne changeait pas.



Autres corrections



Correction d'un problème où, lors de l'utilisation de Thought Peek sur Straw Head et Reacher, les messages étaient intervertis.