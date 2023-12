Cette fois fini de rigoler, Edward va utiliser toute sa puissance pour plier le Game avec le Seul, l’Unique Age of Empire II, si Alice ne sort pas un jeu Légendaire la prochaine fois, la partie est terminée.Sinon mon avis sur ce jeu, alors je crois que c’est mon 1 er jeu PC avec Age of Empire 1 que j’ai eu à peu près en même temps, j’aimais beaucoup bouger mes unités, toutes les histoires avec les différentes campagnes (dont aucune fini mais j’avais 8 ans)Les lexiques qui donnaient des détails historiques qui m’ont donnée envie de m'intéresser à l'Histoire avec un grand H.Depuis j’ai découvert les Total War qui sont bien + variés et même Starcraft en STR (ou je suis nul parce je suis nul ^^^) mais c’est Age of Empire 2 qui m’a initié aux STR.Et vous en pensez quoi de ce jeu mythique.PS : Pas joué au III et le IV m’a juste donné l’impression d’un 2.5.