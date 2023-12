Ready or not sort de sa période d'early access , cette suite spirituel de swat 4 vous propose une campagne solo et coop jusqu'à 5 ou gérer votre sang froid et celui de vos alliés en solo n'est pas une mince à faire fasse à une IA redoutable et rusé ,mais en tant que commandant du swat la moindre erreur peux avoir de grave conséquences.Ce fps est très réaliste aussi bien dans son gameplay que dans ses situations...