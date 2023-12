J'ai préféré être un peu dur dans mes choix...même si on savait qu'un Mana était en préparation, l'effet est magnifique cela ressemble vraiment à un Mana qu'on pouvait espérer aujourd'hui....la grosse surprise en regardant en détail cela souffle le chaud et le froidc'est le premier MH qui me fait peu d'effet.pas encore totalement convaincu et déception de voir qu'ils ont peur de l'échec car dans pas longtemps ils vont tout changer et le renommer carrément en PERSONA Metaphor..a vrai dire la concurrence sur les thématique Asiatiques en jeu a explosé suffit de voir les projets Chinois qui te font aisément oublié ce jeu avec leur trailer de dingue....instant gênant car on offre une tribune à Kojima et il débarque pratiquement les mains dans les poches, son teaser est curieux, j'ai regardé rapidement et je crois qu'il a présenté les modèles 3D sauf sur la première qui est vraiment l'actrice, donc une sorte d'esbrouffe malicieuse afin de mettre en valeur le boulot de modélisation (mais faut que je regarde une seconde fois avec une meilleure résolution)...pfff ils ont archi essoré Dragonball, y'en a encore pour s'émerveiller d'une transformation en super Sayan