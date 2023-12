Yo,Comme toujours, histoire d'habiller les propos, on met une vidéo en prime que je vais poser de suite.Je sais que tout le monde ne regardera pas la vidéo, mais on a fait cette petite présentation rétro suite à 2 choses :La première, le jeu est cool malgré une conduite parfois un peu compliquée.La deuxième, je me suis fait une réflexion sur une autre licence, à savoir. Comme j'en parle dans la vidéo dans Forza Horizon, on a déjà eu une mission où on est sur un tournage de film, mais ça reste très minimaliste puisqu'il suffit de rouler à fond et sauter sur un tremplin. A côté de ça, on a ces moments courses en Warthog avec des Banshees, un Pélican qui volent au-dessus de nous.Du coup, je me suis dit, comme Flight Sim 2024 veut proposer plein de missions différentes avec du transport, du vol en basse altitude, de l'analyse météo, du skydiving etc. plein de métiers différents... Alors pourquoi Forza Horizon ne ferait pas ça ?Imaginez Forza Horizon 6 qui arrive avec des voitures, mais reprenant aussi les camions de Forza Motorsport 7 tout en ajoutant le rally de Forza Horizon 3, mais aussi des buggys, des quads, des motos...Et maintenant, on va dire que tu as 3 ou 4 "campagnes", avec par exemple :- de la courses sur pistes- courses offroad- pourquoi pas photographe où on aurait des missions du style "faire une photo de drift" ou "faire une photo d'une voiture en saut", "prendre des photos en soirée, nuit, en montagne, à la plage etc." vu que le mode photo est très apprécié des joueurs- faire une carrière de cascadeurs où on aurait des moments Stuntman justement, comme par exemple imaginez une descente du volcan de Forza Horizon 5 en éruption pour un film, en prenant soin de laisser le joueur choisir les plans caméras et faire un montage pour le partagerCe ne sont que des exemples, mais Stuntman est un jeu très fun et ce genre de jeux de voiture a disparu de la part des dév' triple A, et pourtant, il y a largement moyen d'offrir des trucs plus fouillé. Quand je vois que certains ont trouvé The Crew Motorfest plus intéressant que Forza Horizon 5, je me dis que Forza mérite de mieux bosser ses missions pour enfin se renouveler. Flight Sim est un jeu sur lequel je pensais juste passer pour prendre une claque et en suite rideau, et au final, je me retrouve hypé par le 2024 parce que le "premier" était vraiment cool et ses missions Top Gun étaient excellentes, et la variété qui semble offerte par le 2024 est ultra prometteuse, et devrait inspirer Forza Horizon.