- Deux modes graphiques seront proposés sur Xbox Series X|S, un Performance et un Qualité. Le mode Performance permettra de faire tourner le jeu en 60 images par seconde. En ce qui concerne la définition, le studio n’est pas encore en mesure de communiquer des détails, puisqu’il optimise encore le jeu.- Pour les joueurs PC, le studio vise une configuration minimale avec une GTX 1060.- L’Unreal Engine 5 a permis de créer ce grand monde ouvert et d’implémenter un système d’éclairage global avec des transitions jour/nuit plus réalistes, ainsi que des environnements météorologiques multiples.- Le jeu est encore en version bêta.- Le polissage final du jeu prendra un certain temps.- Présence de sauvegardes automatiques et possibilité de sauvegarder manuellement.- Tous les ennemis ont leur propre modèle d’intelligence artificiel. Par exemple, un chien n’attaque jamais seul, mais toujours en meute. Ils font d’ailleurs le nécessaire pour encercler le personnage.- Le protagoniste peut saigner en cas de morsure, il doit alors utiliser un bandage afin d’arrêter de perdre de la vie.- Des tutoriels seront présents dans la version finale du jeu.- Il est possible d’assembler des armes avec des accessoires depuis l’interface du sac à dos.- Certaines modifications d’armes nécessitent de trouver des PNJ spécifiques.- Les modifications d’armes pourront notamment influer sur le type de munitions, les modes de tir et bien d’autres choses.- Changer un accessoire d’arme modifie ses fonctions, son apparence, mais aussi la manière dont le protagoniste la tient.- L’arme électrique présente à la fin du trailer du Xbox Games Showcase 2023 demandera beaucoup d’efforts pour mettre la main dessus. Elle est difficile à trouver et ses munitions sont très chers.- L’intrigue du jeu est non linéaire et variera selon le comportement du joueur.- Toutes les histoires ne peuvent pas être vécues en seule partie.- L’intrigue principale dure environ 40 heures.- Il existe 4 fins différentes.- Les quêtes secondaires auront aussi des issues différentes et pourront impacter l’intrigue principale.Il est possible de jouer en infiltration et de tuer les ennemis discrètement au couteau.- Un tir à la tête suffit pour tuer un humain.- Briser des caisses et d’autres obstacles peut révéler de nouveaux chemins pour attaquer les ennemis différemment.Les préco sont ouvertes maintenant.