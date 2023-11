Faut qu’on m’explique un truc sur le jeu, déjà question conne mais, ya une course finale/fin dans le jeu ? J’ai fait toutes les courses de rassemblement ! Et toutes les courses de cross-country, sur route et sur terrain mais cela aussi est bizarre car il me manque 4 courses alors que j’ai fait toutes les icones !? Les défies de saisons sur fond rouge perso je m’en occupe pas donc je ne sais pas si les 4 courses manquantes sont dans le lot !



J’ai aussi effectué toutes les courses de rues ! Mais même niveau « Histoire » j’en ai fait que 6 ou 5 car je ne sais pas si les missions Top Gears comptent sachant que je suis au niveau 95, faut combien de niveau pour débloquer la suite ?