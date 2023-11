Salut l'équipe ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une vidéo consacré à la collection et tout particulièrement au survival horror.C'est l'un des genres que je préfère même si au départ ce n'était pas gagné vu la grosse flipette que j'étais étant gosse...Nous allons passer d'une série légendaire comme Resident Evil à des licences tombé dans l'oubli comme la série des Fear !Et vous ? Quelles sont les survival horror qui vous ont marqués ?Enjoie !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 11/04/2023 at 10:42 AM by ozymandia