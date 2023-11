Salut à tous, je suis en train de grinder sur Yakuza Ishin afin de platiner le jeu mais là je me trouve face à mon plus grand challenge, à savoir : Anna la courtisane.

En effet, je dois reussir l'épreuve intitilée : " Soins sensuels" (une sorte de shoot them up) en difficulté Ashura (difficile) mais malgré tous les tutoriels que j'ai pu mater sur youtube, je n'y arrive vraiment pas.



Avez vous des tips et autres conseils svp ?