Week end incroyable avec Sebastien loeb et sa compagne Laurene Godey, ainsi que de Chris Ingram et son copilote Alex Kihurani (avec qui j ai pu faire des selfies tout les deux, vraiment accessible et extrêmement sympathique. Malheureusement pas de photo avec Loeb par manque de temps mais un énorme merci a son manager pour avoir prit mon model reduit et ma plaque du rallye pour lui faire signer ainsi qu as son équipe ) Le premier jour je me suis consacre aux spéciale, le 2eme je suis rester au parc principal/assistance, pour parler aux pilotes, mecanicien, et assister a partie importante des rallye. Bref, place a quelques photos.Loeb et Ingram ont fini respectivement 1er et 3eme