Salut camarades.



Aujourd'hui avec un pote ont a refait le monde autour de la xbox 360.



N'en pêche, quel époque c'était cette génération.

On avait une pléthores de jeux comme par exemple:



Turok

Les crysis

Half life orange edition

Les fables

Les gears

Alone in the dark

Les silent hill

Les battlefiel

Brutal legend

Bullet witch

Les call of juarez

Casltevania

Condamned

Les fear

Les 1er crackdown

The darkness

Les dead rising

Gyutare hero

Rock band

Dark sector

Et tellement d'autre.



On ne tournait pas sur les meme jeux comme on peut le voir maintenant avec des redites, des portages et des remake a foison.

Il y avait plein de nouvel license qui émergeait, certe pas forcement des mega jeux triple A mais au moin on s'amusait dessus.



Niveau jeux la gen 360 c'était juste énorme.

Bon évidement le hardware lui l'était moin.



Et vous regrettez vous un peu l'époque 360?