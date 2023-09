Qu'en pensez-vous ?Perso je décroche pas. Alors il y a bien sur des choses perfectible, la facilité des enigmes, le nombre restreint de sort, la bestiaire et les sorts pas très inspirés. Mais personnellement ce n'est pas ce que je lui demande. Au delà de ça on a un jeu prenant pour l'histoire (a mon sens en tout cas), une bande son plutôt bonne, des graphismes 2 D bien reussi et une durée de vie plus que correcte.Je pense que s'il y a un Sea or Stars 2 il sera beaucoup plus riche mais en attendant, quelle delice d'avoir ce genre de jeu en 2023 où on prône les graphismes etc. Je suis content que ce type de jeu sorte encore aujourd'hui, alors qu'à la base c'était un kickstarter en plus, bravo.Pour ceux ou celles qui l'ont fait ou sont dessus actuellement, quels sont vos ressentis ?