Bonjour,Comme je ne vois pas d'article sur ce jeu, j'en profite pour faire une présentation rapide.Palia est un jeu gratuit Sim MMO en Beta pour le moment sur PC.Une sortie switch est prévu pour la fin d'année.Cinématique de présentationDescription sur la page switch:Vous voulez échapper à l’agitation de votre vie quotidienne ? Votre nouveau foyer n’attend plus que vous !Découvrez Palia, un nouveau monde époustouflant, et commencez votre voyage dans ce jeu de simulation de vie gratuit en multijoueur. Vous vous sentirez immédiatement comme chez vous ! Votre aventure commence tranquillement dans le village de Kilima, mais vous découvrirez rapidement que Palia a bien plus à offrir qu’une petite vie tranquille à la ferme...Élucidez le mystère de la disparition de l’ancienne civilisation humaine aux côtés des autres joueurs apparaissant tout comme vous dans le monde de Palia.Apprenez à connaître ses habitants, les Majiris, et développez des relations amicales ou amoureuses avec eux !Participez à la vie de la communauté en perfectionnant vos compétences en matière de pêche, de chasse, d’agriculture, d’artisanat, de cuisine, et bien d’autres encore !Créez une maison qui vous ressemble grâce à d’innombrables possibilités de décoration et de personnalisation.Profitez de quêtes, d’histoires et de contenus inédits à chaque mise à jour de Palia.Trailer pour la sortie du jeu en beta:Le site web pour s'inscrire et télécharger le jeu.https://palia.com/fr-FR/Si vous jouez déjà au jeu ou si vous allez l'essayer, merci de me rajouter dans le jeu.Pseudo: Sandman78