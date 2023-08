Salut à tous !Y'a t'il de jeunes pilotes ou apprentis-pilotes parmi vous ?Je vous relaie cette excellente vidéo de 18 mns qui vous décrit les différends métiers de pilotes (civils ou militaires), les voies (nombreuses !) pour y accéder etL'intervenant s'y connait "un peu" dans le métier : ancien pilote de Rafale Marine et actuellement en poste chez Air Canada sur 737 Max (oui oui, celui qui tombe comme des mouches...)Spoiler : pour piloter l'appareil de vos rêves il vous faudra travailler travailler travailler sans relâche pendant 5 ou 10 ans...Pour les tire-au-flancs comme moi, il vous reste la possibilité de vous payer le Brevet de Base ou le PPL ou sinon, Flight simulator/DCS....

posted the 08/21/2023 at 05:02 PM by defcon5