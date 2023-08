Nouveau trailer d'un jeu assez original pour le coup avec une durée de vie de 10min. Le jeu n'a toujours pas de date de sortie donc on peut supposer la sortie en 2024.En tout cas j'aime bien l'ambiance et la musique du jeu.

posted the 08/20/2023 at 11:35 PM by lion93