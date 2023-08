Récompenses in game pour ceux qui font l'event.Meh, Outbreak 2.0.Sinon bien votre évent reveal ingame MW3 avec des messages d'erreurs, n'est pas Fortnite qui veut pour les évents en direct.La mission "No russian" de retour ça va se manger une polémique vu notre époque.Plus de détails sur Modern Warfare III Zombies, y compris l'histoireTous ces détails proviennent de MrDalekJD qui a été invité à découvrir et à jouer à Modern Warfare III avant sa révélation."Modern Warfare 3 Zombies sera une NOUVELLE histoire complète qui s'inscrit dans l'histoire des Zombies de Treyarch, entre les événements de MW 2019 et MW2 2022. Il s'inscrit résolument dans l'univers de MW, avec son ton, ses personnages, ses armes et son équipement, combinés aux éléments classiques de Treyarch Zombies.""Un groupe de mercenaires appelé Terminus Outcomes a volé les dernières quantités connues d'Aethereum et veut en faire une arme. En utilisant l'une de ces fioles pour s'échapper, ils créent une incursion dans cette zone alors que les zombies commencent à infecter et à se répandre dans la région. Vous faites partie de l'opération Deadbolt, envoyée pour contenir l'incursion et empêcher Terminus Outcomes de récolter les ressources nécessaires à la fabrication d'armes à base d'aetherium.""Au fur et à mesure que vous jouez au mode, vous aurez des missions qui feront progresser le scénario. L'histoire est racontée en trois actes et à la fin de chaque acte, il y aura une mission spéciale qui vous fera passer de la grande carte à une sous-carte où vous aurez une expérience plus élaborée, avec beaucoup d'activités sur mesure dans ces missions au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire. En terminant ces missions, vous serez récompensé par des cinématiques qui renforceront les développements majeurs de l'histoire et les récompenses."— PvE uniquement— Joué sur la nouvelle carte Warzone— 4 équipes de joueurs, jusqu'à 24 joueurs- Stations d'achat, dépôts de munitions, achats muraux, boîtes mystères, Pack-A-Punch— Exfil avec récompenses- Histoire cinématographique faisant partie de l'histoire de Treyarch ZombiesUn mix entre DMZ et Outbreak.