Le réalisateur sera Christopher Landon.



Le cinéaste et scénariste a notamment signé l'écriture de Paranormal Activity 2, 3 et 4, et dirigé l'assez mauvais Paranormal Activity: The Marked Ones en 2013. Landon a également écrit et réalisé le petit succès surprise Happy Birthdead en 2017 (lequel a engrangé quelque 121,1 millions de dollars de recettes pour un budget estimé à 4,8 millions), sa suite Happy Birthdead 2 You en 2019, ou encore les plus récents Freaky et We Have a Ghost.



Rien pour le casting à l'heure actuelle.