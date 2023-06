C'est dingue ça, j'ai passé beaucoup de temps à chercher, mais aucune des deux consoles ne me permet de visualiser mes photos issues d'une clé USB en qualité optimale.

J'ai cherché dans les store des deux consoles, il y a des logiciels bidon qui soit te montrent tes photos en qualité pourrrie, soit te montrent une partie de ton image sans possibilité de dezoomer.

J'ai donc du brancher mon pc à ma TV, un comble quand tu as deux consoles next gen.

Ayant un boîtier Nikon z7, qui produit des images en 45 millions de pixels (rien à voir avec les images équivalentes de smartphones, c'est un capteur plein format), le visionnage sur écran 4k montre des détails hallucinants.

Il me semble que dans les deux générations précédentes de console tout était prévu pour les usages multimédia, et là... rien.