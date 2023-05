Geoff Keighley, le célèbre journaliste de jeux vidéo et animateur des Game Awards, a annoncé une nouvelle plutôt excitante pour les fans de la franchise Alan Wake. Dans un tweet alléchant, il révèle que le directeur créatif de Remedy Entertainment, Sam Lake, offrira au public un premier aperçu du gameplay brut de Alan Wake 2 lors du Summer Game Fest, en direct sur scène aux côtés de Geoff Keighley.

posted the 05/25/2023 at 09:11 PM by midomashakil