Voila, une personne qui a fait un énorme travail sur le lore de Nier, il a rassemblé toutes les données ( Novels, manga, Pièce de théâtre, jeu) et il vous explique en détaille la chronologie. La vidéo dure 6H, c'est pas une blague donc si vous avez un jour où vous avez rien à regarder, je vous conseille de regarder cette vidéo. Je savais même pas qu'il y'avait un manga sur l'histoire des clones de Zero.

Who likes this ?

posted the 05/06/2023 at 12:08 PM by lion93