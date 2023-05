Yo,Histoire de faire un peu parler la nostalgie, et en tenant compte de la date actuelle évidemment, je voulais repartir sur un jeu que j'ai adoré faire et refaire, et qui je l'espère, trouvera une "suite" ou un semblant de suite spirituelle avec pourquoi pas le Bad Batch ou une équipe de troupe d'élite impériale pourquoi pas pendant la montée discrète de l'Empire renaissant de ses cendres durant la période de The Mandalorian.Republic Commando donc, proposant pas mal de petites features très cool qu'on a retrouvé ensuite dans des jeux à escouade (même s'il n'était pas le seul à le faire). Le jeu est parfois un poil rigide, mais dans l'ensemble, ça fait carrément le travail et c'est toujours plaisant !