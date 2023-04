Salut l'équipe ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous plusieurs de mes vidéosLa première est un nouveau concept nommé "UNIQUE" consacré à l'histoire des personnages culte du JV.Le premier numéro est consacré à Hunk.Je vous laisse également apprécier le 4ème épisode de mes aventure sur le Remake de RE4.Et enfin petite vidéo défi sur le mode mercenaire de RE4 ou l'on fait péter le highscore avec Hunk.N'hésitez pas à me donner votre avis !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 04/24/2023 at 01:33 PM by ozymandia