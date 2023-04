Salut tout le monde,Pour ceux qui souhaiteraient se lancer avec ce cher Steve Fox, j'ai créé un petit guide Tekken 7 sur ses punitions de base :Alors je sais que Tekken 8 approche et qu'il y a de moins en moins de "débutants" sur ce jeu. Cependant, je me disais que parler du thème des punitions d'un personnage que l'on commence à taffer pourrait intéresser des gens.Dans ce tuto, j'essaie d'aller un peu plus loin que dans le simple fait d'énumérer les différentes punitions. Dans sa 2ème partie, j'aborde la notion de cancels de certaines d'entre elles, ce qui peut offrir des options intéressantes quand on commence à gérer un peu l'exé du perso. ;^)