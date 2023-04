Pour résumé :- Une histoire plus ambitieuse et mature que le 1er- Beaucoup d'améliorations, notamment niveau customisations pour le personnage de Cal (Barbe, cheveux...)- Des planètes plus vastes- Gameplay plus dynamique, de nouveaux combos, de nouveaux ennemis- Ajout de quêtes secondaires- Un HUB, un village que l'on pourra amélioré- Possibilité d'avoir des monturesJ'avoue que ma hype autour de ce jeu était assez moyenne, mais pour le coup ces première impressions me donnent envie. Jedi Fallen Order était un jeu très sympa à faire, donc si sa suite corrige tous ces défauts en étant en même temps plus ambitieux, on peut avoir un excellent résultat final !