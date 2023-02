https://www.videogameschronicle.com/news/paradox-interactive-has-partnered-with-xbox-for-a-game-announcement-show/



- Pour une émission d'annonce de jeu video.



- De nouveaux titres de Colossal Order (Cities: Skylines), Harebrained Schemes (Shadowrun Trilogy) et Rod Humble’s Paradox Tectonic seront dévoilés la semaine prochaine.



- En plus des annonces de nouveaux jeux, l'émission présentera des révélations et des mises à jour de contenu pour une variété de titres Paradox, notamment Crusader Kings III et Europa Universalis IV.



- Se déroulant le 6 mars à 9h PT / 12h HE / 17h GMT, l'événement comprendra l'annonce de trois nouveaux jeux et de quatre extensions.