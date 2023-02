Après un combat épouvantable de la fin, j'ai enfin réussi à finir le jeu.Franchement, c'est sans doute l'un des jeux qui m'aura fait le plus chier sur le boss de fin au niveau TRPG.Le jeu propose un scénario plaisante entre conflit, révélation, trahison où vous aurez le choix entre plusieurs routes pour ma part bien que je pense avoir fait un choix plutôt bon, il s'est avéré chaostique, une fin tragique pour le héros.Concernant le gameplay: ça m'a fait revivre mon époque de la GBA avec FFtactique retrouver un monde similaire, ça fait plaisir!Un choix énorme de classe, vous pouvez recruter n'importe de quoi, ce qui enrichit le gameplay donc vous avez à votre disposition un choix de stratégie variant selon la situation. Les combats sont funs et assez hard pour certains d'entres-elles, le jeu nous résiste bien surtout le dernier boss que je trouve tellement unfair car il arrête pas de spams en plus d'attaquer deux fois de suite en prenant des 900pv alors qu'il a 4000pv et que vous lui mettez que 100 de dégats voir 1 PV et 4 PV avec des classes qui servent à rien dans ce combat comme l'archer.Voila ma transition au niveau des défauts du jeu , je trouve que les classe sont inégales entre-elle: Je m'explique certains classe sont inutile ou bien vraiment nul à chier par moment. Je prends par exemple la classe du healeur ( clerc) c'est de la merde, je vous le dis cette classe est nul à chier, le dompteur soigne mieux que le healeur (je trouve que les classe de mage en globalement étaient meilleur dans FF tactique). Ensuite, ce sont des classe qui se font full focus, le nombre de fois où ils vont crever, c'est insupportable xD. Ensuite concernant les compétences encore une fois, je préfèrerais le système de FFtactique là encore le changement de classe dans tactique ogre reborn ne sert strictement à rien, il vaut mieux que vous concentrez sur une seule et unique classe par personnage, là où FF tactique on pouvait garder quelque compétence en les mettant dans une autre , ça donnait un intérêt à changer de classe mais dans Tactique Ogre reborn ne perdait pas votre temps. Les dégats sont aussi pas très net avec un Archer level 40 avec niveau 40 à l'arc et que je lui tire ma meilleure compétence qui lui prend 40pv, tu as l'impression d'avoir augmenter tes compétences et niveaux pour rien tellement que tu fais pas de dégats avec certaines d'entres-elles : je parle surtout contre les boss. Ok un mage de merde, ça va lui prendre pas mal mais quand t'as un boss à 4000 PV et que ça prend 40PV, il faut pas déconner xD;Voila malgré ses défauts, je me suis plutôt bien amusé et je continuais à y jouer pour finir les autres routes ainsi que le palais des mortsUne dernière question : Il y'a un moyen de récupérer les personnages morts, j'ai perdu des personnages uniques dans la bataille, j'aimerais bien les récupérer ils étaient bien monter. ça me ferait chier de recommencer le fight pour les sauver.