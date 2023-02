Infos ici : https://www.reddit.com/r/dragonage/comments/10tniyz/spoilers_alloc_i_have_seen_dragon_age_4_alpha/(trad deepl) :- Le combat est entièrement en temps réel et s'apparente à un hack and slash. On m'a dit que le point de référence directeur était le God of War en 2018, et ça se voit.- Le joueur a son attaque combo régulière et ensuite ses capacités ainsi qu'une barre spéciale qui se génère vous permettant de sortir un coup spécial. Je ne comprends pas vraiment la comparaison avec la roue de FF15. C'est la roue standard des capacités de Dragon Age.- Il n'y a pas eu de démonstration de contrôle de groupe. Je pense que l'on peut dire que vous ne pourrez pas contrôler directement les membres de votre groupe dans le jeu. Cela dit, vous serez probablement en mesure de leur dire d'exécuter certaines capacités. Mais apparemment, cette fonction était verrouillée dans la version Alpha.- La chose la plus immédiate que vous avez remarquée est que la qualité de l'animation s'est améliorée de façon spectaculaire. Pour n'importe quel autre titre AAA, ce n'est probablement pas si important. Mais nous n'avons jamais vu une qualité d'animation aussi bonne dans un jeu BioWare. Je n'y ai pas joué, mais je peux dire que c'est probablement très agréable de contrôler son personnage. Plus d'animations rigides, tout est très fluide et semble aussi très réactif.- Le saut a également été conservé. Alors, réjouissez-vous si vous avez beaucoup aimé sauter dans DAI.- Comme le personnage est un homme d'épée et de bouclier, il est capable de parer les attaques des ennemis et de les contrer. Il est difficile de dire quelles étaient ses capacités exactes, il n'en avait que deux sur les touches de raccourci et une spéciale. Mais l'un semble être un coup de pied tombé et l'autre une attaque à l'épée chargée. Je ne suis pas sûr de ce que fait exactement l'attaque spéciale.- L'interface utilisateur est similaire à celle de DAI, mais il s'agit également d'Alpha et l'interface utilisateur est la dernière chose finalisée dans un jeu. Le personnage a un emplacement de poitrine, un emplacement de casque, un emplacement d'arme principale et un emplacement de bouclier (arme secondaire ?). Pour les accessoires, un emplacement pour une amulette, un emplacement pour une ceinture et deux emplacements pour des anneaux.- Oh, et les cheveux du personnage joueur sont magnifiques. Je veux dire, ils traversaient leur casque. Mais ils étaient fluides et rebondissaient lorsqu'ils bougeaient. Enfin, plus de cheveux raides. Maintenant, espérons que nous aurons plus que deux coiffures noires.- Les ennemis étaient essentiellement des variations de darkspawn, à l'exception du dragon, mais là encore, ils semblaient avoir des pouvoirs de Lyrium rouge.https://i.imgur.com/cUecWiq.mp4