Wizards of the Coast, société appartenant à Hasbro et responsable du jeu cartes à collectionner Magic: The Gathering ainsi que du jeu de rôle sur table Donjons & Dragons, a annoncé l'annulation de plusieurs jeux vidéo. Au moins cinq projets sont ainsi passés à la trappe, dont ceux développés par les studios Otherside Entertainment et Hidden Path Entertainment.



Malgré ce volte-face en matière de stratégie numérique, moins de 15 personnes seront affectées par des mises à pied chez Wizards of the Coast et elles auront l'opportunité d'appliquer sur différents postes au sein de l'organisation. Hasbro semble en mode panique et désire assurément réduire ses coûts d'opération : le géant américain spécialisé dans le secteur des jouets a vu son action chuter de 40 % en 2022.



Compte tenu des coûts de production associés aux jeux vidéo sous licence de nos jours, se limiter à Magic The Gathering: Arena ne semble pas une mauvaise tactique en soi. L'échec cuisant en 2021 de l'ARPG Magic: Legends qui était développé par Cryptic Studios et qui n'a jamais franchi l'étape de l'accès anticipé hante sans doute encore Hasbro. La même année, Dungeons and Dragons: Dark Alliance développé par le studio montréalais Tuque Games a été universellement rejeté par la critique, ce qui ajoute à une feuille de route peu reluisante. Seul Baldur's Gate 3 brille parmi un tas de projets sous licence qui ont éprouvé toutes sortes de difficultés dans le camp Hasbro.

Génération Jeu - https://www.generationjeu.com/wizards-of-the-coast-met-la-hache-dans-plusieurs-projets/