Vous saviez que Fire Emblem a failli crever avant Awakening ? En tout Fire Emblem était très loin d'être la license la plus mise en avant par Nintendo.Avant qu'ils décident de faire un promo dessus et un peu de Fan Service !Comment Fire Emblem est passé de l'Ombre a la Lumière par Sulivan ! (Je viens de le trouver, il est très sympa.)

posted the 12/31/2022 at 12:12 PM by darkxehanort94