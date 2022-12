Mauvaise nouvelle si vous utilisez LastPass, cet outil bien pratique pour gérer vos mdp.



Ils admettent finalement que les coffre forts ont été récupérés et tentent de rassurer en ajoutant que les mot de passe maîtres sont la seule la clé pour tout déchiffrer donc "pas de panique", mais on sait qu'un petit malin finira pas déchiffrer tout ça.



Recommandation : changez tous vos mdp, et votre mdp maître !





Vivement qu'une vraie solution soit trouvée pour jongler avec tous les comptes et mdp du net 2.0 avec une sécurité imparable !