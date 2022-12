Bonjour tout le monde,L'autre jour, j'ai mis en avant une sorte de bug relatif au build-up fantôme dans Elden Ring. Par la même occasion, j'avais epliqué ce qu'était un build-up fantôme et qu'il existait dans les Soulsborne depuis près de 15 ans.Dans cette nouvelle vidéo, je montre que ce problème est bien réel et qu'il existe dans tous les ARPG FromSoftware, sauf un en particulier :Par ailleurs, j'en profite également pour dire que ce problème de build-up fantôme est plus problématique dans le PvP Elden Ring, que dans celui des Soulsborne.Enfin, cette vidéo me permet aussi de tacler un peu FromSoftware, en faisant un petit bilan de l'état actuel du PvP de son GOTY.