J'ai assisté hier soir avec 2000 autres personnes en ligne (d'après le jeu) à cet événement assez sympathique.Pour qui ne connait pas Aurora je trouve que c'est une bonne promo pour elle, et une porte d'entrée intéressante dans son univers musical.Le concert se produit plusieurs fois par jour jusqu'au 2 Janvier 2023 et dure environ 1h, les chansons sont bien sélectionnées dans l'ensemble en accord avec l'univers de Sky même si fatalement les thèmes abordés restent très "bisounours" (on est plus fort ensemble, l'amour est important, il faut faire attention à la nature etc...)D'ailleurs je suis étonné que notre Suzukube national ne nous ait pas fait un de ses articles putaclic à l'arrache pour en parler, lui qui aime pourtant les trucs cons un peu wtf comme ça...