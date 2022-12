OGALesAventures

Salut la compagnie ! Aujourd'hui on se retrouve pour ma petite série d'aventure sur The Callisto Protocol. Les trailer m'avaient beaucoup hypé mais je dois bien avouer que le système de combat m'a refroidi car les esquives sont beaucoup trop approximatif et on se fait souvent toucher alors qu'à l'écran le personnage a bien esquiver. Sinon niveau ambiance c'est du dead space sauce carcérale par contre ils ont vraiment abuser avec les conduits d'aération. Je vais lui laisser tout de même sa chance sachant que je fais le jeu en difficulté max.Et vous vous en pensez quoi pour le moment ?Enjoie !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg