Seconde trailer de l'anime. L'anime se portera sur la guerre de Northern Wars, une guerre souvent évoquée et qui se passe il me semble avant le troisième opus. L'anime sera disponible le 8 janvier 2023 sur Crunchyroll. Les animes d'hivers s'annoncent bien pour les fans en tout cas, deux animes sur l'univers des JV, c'est cool

Like

Who likes this ?

posted the 12/04/2022 at 02:23 PM by lion93