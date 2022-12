Je joue à ce jeu depuis 2007 et franchement à chaque nouvelle expansion je trouve que la team artistique se surpasse. Pas mal pour un jeu PS2Jusqu'à présent je m'éclate bien sur cette nouvelle expansion. Reste à voir sur la durée mais c'est toujours un plaisir de revenir sur Azeroth.

Like

Who likes this ?

posted the 12/02/2022 at 04:39 PM by kaga